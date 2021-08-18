Батько Тайсона Ф'юрі готовий скасувати бій з Уайлдером. Причина поважна

Дочка Тайсона Ф'юрі в реанімації / Фото: Instagram

Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі готовий наполягати на тому, щоб скасувати третій бій сина з ексчемпіоном Деонтеєм Уайлдером. Причина – новонароджена дочка Тайсона Ф'юрі при смерті.

"Ніхто не міг очікувати, що третій бій з Уайлдером буде проходити в такі важкі часи. Сім'я – це сім'я, бізнес – це бізнес, але родина стоїть на першому місці в цій черзі.

Коли ви знаєте, що у вас в родині все гаразд, то спокійно можете готуватися до боїв і виступати. Я батько Тайсона, він зараз знаходиться біля своєї дружини і новонародженої дочки.

Якщо ситуація не зміниться і проблеми не зникнуть, то ми скасуємо бій. Я особисто це зроблю.

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Зрозумійте мене правильно, ми хочемо битися з Уайлдером. Сподіваюся, дочка Тайсон повернеться додому, все налагодиться і ми відновимо тренувальний табір, але якщо цього не станеться, значить, бою не буде. Це всього лише боксерський поєдинок, нехай чекають.

Мене не хвилює, зустрінеться Тайсон з Уайлдером в наступному році або бою взагалі не буде", – цитує Джона Ф'юрі Manchester Evening News.

Поєдинок Ф'юрі – Уайлдер запланований на 9 жовтня.