Батько героя Олімпіади Романчука: Міші пропонували мільйонні контракти і зміну громадянства

Михайло Романчук-старший, батько дворазового медаліста Олімпійських ігор-2020 з плавання, розповів, як його сина намагалися переманити в інші країни за чималі гроші

Михайло Романчук з батьком / Фото: Reuters, Facebook

Сьогодні вранці до "бронзи" на дистанції 800 метрів Михайло додав "срібло" на 1500 метрів вільним стилем, програвши тільки молодому американцеві Роберту Фінке. І в родині Романчуків від плавця з США не чекали такої прудкості.

Читайте також: Найбільш медальне фото України! Як Світоліна вболівала за Романчука на Олімпіаді в Токіо

"Ми не особливо стежили за американцем. Знали, що він проплив цю дистанцію на домашньому чемпіонаті за 14.46. Чоловік він новий, молодий, 1999 року народження. Подивимося, де він буде за рік. Не все так однозначно. З'явився такий спортсмен – добре", – сказав Романчук-старший Tribuna.com

Михайло Романчук став бронзовим призером Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

У Токіо за дві медалі плавець заробив вже 135 000 доларів. А Романчук-старший зазначив, що Міші щороку пропонували навіть мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства.

"Але Мишко живе і міститься в Україні. Міша – українець. І крапка. Що у нас є, те і є. В Україні є дуже хороший басейн у Дніпрі, де він проводив основну підготовку до Олімпіади. Вдома, в Рівному, цього немає.

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Фактично Міша вже не рівнянин, він проживає у Хмельницькому. Там місцева влада і мер завжди йдуть назустріч і допомагають, зокрема під час пандемії. Багато було зроблено того, чого не зробили в його рідному Рівному"

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сьогодні":