8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Відбір ЧС-2022: розклад матчів 8 вересня

Олег Люлька
8 вересня, 14:29
Сьогодні закривається тиждень збірних. Поки Україна грає товариський матч з Чехією, в Європі відбувається 12 поєдинків кваліфікації до катарського чемпіонату світу

Левандовський 8 вересня грає проти Англії / Фото: Reuters

У середу, 8 вересня, українська збірна проводить контрольний спаринг з Чехією. Онлайн Чехія – Україна доступний на нашому сайті.

Чехія – Україна: о котрій початок і де дивитися матч

Паралельно в Європі фінішує серія вересневих поєдинків відбору ЧС-2022.

ВІДБІР ЧС-2022. МАТЧІ 8 ВЕРЕСНЯ

Група J

19:00 Вірменія – Ліхтенштейн
ТБ: Футбол 2

21:45 Ісландія – Німеччина
ТБ: Футбол 3

21:45 Північна Македонія – Румунія

Група B

21:45 Греція – Швеція

21:45 Косово – Іспанія

Група C

21:45 Італія – Литва

21:45 Північна Ірландія – Швейцарія

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Група E

21:45 Білорусь – Бельгія

21:45 Уельс – Естонія

Група I

21:45 Польща – Англія
ТБ: Футбол 2

21:45 Угорщина – Андорра

21:45 Албанія – Сан-Марино

Прямі трансляції всіх матчів відбору ЧС-2022 доступні на платформі OLL.TV.

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Дивіться, як раніше Україна зіграла 1:1 з Францією

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