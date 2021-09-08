Відбір ЧС-2022: розклад матчів 8 вересня

Левандовський 8 вересня грає проти Англії / Фото: Reuters

У середу, 8 вересня, українська збірна проводить контрольний спаринг з Чехією. Онлайн Чехія – Україна доступний на нашому сайті.

Чехія – Україна: о котрій початок і де дивитися матч

Паралельно в Європі фінішує серія вересневих поєдинків відбору ЧС-2022.

ВІДБІР ЧС-2022. МАТЧІ 8 ВЕРЕСНЯ

Група J

19:00 Вірменія – Ліхтенштейн

ТБ: Футбол 2

21:45 Ісландія – Німеччина

ТБ: Футбол 3

21:45 Північна Македонія – Румунія

Група B

21:45 Греція – Швеція

21:45 Косово – Іспанія

Група C

21:45 Італія – Литва

21:45 Північна Ірландія – Швейцарія

Реклама

Група E

21:45 Білорусь – Бельгія

21:45 Уельс – Естонія

Група I

21:45 Польща – Англія

ТБ: Футбол 2

21:45 Угорщина – Андорра

21:45 Албанія – Сан-Марино

Прямі трансляції всіх матчів відбору ЧС-2022 доступні на платформі OLL.TV.

Читайте також: Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Дивіться, як раніше Україна зіграла 1:1 з Францією