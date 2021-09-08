Відбір ЧС-2022: розклад матчів 8 вересня

Левандовський 8 вересня грає проти Англії / Фото: Reuters
У середу, 8 вересня, українська збірна проводить контрольний спаринг з Чехією. Онлайн Чехія – Україна доступний на нашому сайті.
Чехія – Україна: о котрій початок і де дивитися матч
Паралельно в Європі фінішує серія вересневих поєдинків відбору ЧС-2022.
ВІДБІР ЧС-2022. МАТЧІ 8 ВЕРЕСНЯ
Група J
19:00 Вірменія – Ліхтенштейн
ТБ: Футбол 2
21:45 Ісландія – Німеччина
ТБ: Футбол 3
21:45 Північна Македонія – Румунія
Група B
21:45 Греція – Швеція
21:45 Косово – Іспанія
Група C
21:45 Італія – Литва
21:45 Північна Ірландія – Швейцарія
Група E
21:45 Білорусь – Бельгія
21:45 Уельс – Естонія
Група I
21:45 Польща – Англія
ТБ: Футбол 2
21:45 Угорщина – Андорра
21:45 Албанія – Сан-Марино
Прямі трансляції всіх матчів відбору ЧС-2022 доступні на платформі OLL.TV.
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