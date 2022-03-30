Зупиніть війну – врятуйте Україну! Гарячий заклик Шевченка

Шевченко закликає зупинити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко продовжує вести суспільно-інформаційну боротьбу проти російського вторгнення. Нове звернення екстренер збірної України скомпонував з минулими своїми гаслами.

Звільнення з Дженоа вдарило по Шеві / Фото: REUTERS

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Відео Андрій Шевченко опублікував у своєму Instagram, на який підписалися 1,1 млн людей з усього світу. Шевченко подякував усім, хто вже допомагає українському народу, і закликав продовжувати так само.

Я хочу сказати велике спасибі всім, хто підтримує Україну та дозволяє мені говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни. Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, розповсюджуйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації. Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – рятуйте Україну. Все буде Україна.

Андрій Шевченко на мітингу у Лондоні / Фото: Instagram

Андрій Шевченко разом з сім'єю неодноразово відвідували акції на підтримку України у Лондоні.