Зовсім сама: дружина Кличка засумувала

Наталія Кличко зажурилась після свят / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще кілька тижнів тому дружина Віталія Кличка Наталія сяяла від щастя, вітаючи своїх фоловерів із Різдвом. А тепер ось затужила.

"Вам знайоме це відчуття, коли свята закінчилися, діти поїхали на навчання, гості розходяться по домівках і більше нема для кого готувати??? А ось для себе ну зовсім не хочеться!" – поділилася Наталія Кличко своїм сумом у Instagram.

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"А тепер є вибір, замовити щось із не дуже здорової їжі... Або все-таки змусити себе піти на кухню і приготувати собі хоч якийсь салат..." – розмірковує Наталія Кличко.

І тут від неї несподівано надійшла пропозиція:

"Дайте мені знати, якщо ви хотіли б мати деякі з моїх рецептів, коли у вас немає бажання креативити і готувати для себе"

"Любіть і дбайте про себе", – порадила наостанок своїм підписникам Наталія Кличко.

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Фоловери Наталії Кличко поки що з проханнями щодо рецептів до неї в коментарях не звертаються, замінивши їх компліментами на адресу брюнетки.

"Маєте чудовий вигляд, дуже гарна жінка"

"Ви чудові! Як і багато років тому!" – пишуть підписники Наталії.

Нагадаємо, мер Києва та вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко та його дружина Наталія живуть окремо: він у столиці України, вона – у Німеччині. У ЗМІ неодноразово писали про їхнє розлучення. Але Віталій це заперечує.

"Якщо будемо розлучатися, то повідомлю про це..." – відзначив нещодавно Кличко у інтерв'ю Дмитру Гордону.

У подружжя є троє дітей. / Фото: klitschko-brothers

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Що стосується дітей подружжя, то молодший син Максим навчається у школі у Великій Британії, дочка Єлизавета-Вікторія вивчає психологію в університеті в Нідерландах, а старший син Єгор-Даніель закінчив перший етап університету за фахом бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.