Осідлаю тебе так само: Усик верхи на коні пригрозив Ф'юрі

Усік пригрозив осідлати Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик поки не знає, коли відбудеться реванш з Ентоні Джошуа, тому ще не приступав до серйозних тренувань.

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Тому у боксера з'явилося небагато вільного часу, щоб спробувати нове хобі. Нещодавно він грав на барабанах, а тепер почав освоювати верхову їзду.

Тим не менш, Усик не пропустив можливості підколоти свого суперника Тайсона Ф'юрі, який не відбувся (поки що).

Проїжджаючи повз камеру, Усик заявив: "Гей, Ф'юрі, я тебе осідлаю так само".

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Нагадаємо, Усик сподівався зустрітися з Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але британець у підсумку обрав бій проти Ділліана Вайта.

Як справи у Усіка: