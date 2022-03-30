Орки вбили батька учасника олімпійських ігор Токіо-2020

Український бадмінтоніст Артем Почтарьов повідомив сумну звістку із рідного міста. Під ворожим обстрілом загинув його батько. Сім'я українського спортсмена потрапила під один із множинних обстрілів у Харкові , після якого вижити його батькові не вдалося.

Артем Почтарьов поскаржився на погані умови для спортсменів / Фото: Reuters

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Про це Артем Почтарьов повідомив виданню The Sun , де також розповів про всі військові злочини Росії на території України:

"Дуже важко дивитися, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу з 2007 року. Дивлюся новини, спілкуюсь із друзями. Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів, це так боляче... особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама та бабуся досі у Харкові. З Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія – на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян"

Артем Почтарьов найкращий український бадмінтоніст, чемпіон України, учасник Олімпійських ігор Токіо-2020. Після невдачі на олімпіаді, розкритикував рівень підготовки спортсменів цього виду спорту.