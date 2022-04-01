Знову британці! Україна дізналася суперників на ЧС-2022, якщо пройде відбір

Команда Олександра Петракова може зіграти на ЧС-2022 з Англією, Іраном чи США

Щойно в Досі завершилася жеребкування ЧС-2022. Учасники розподілилися по восьми групах, а сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня.

Своїх потенційних суперників довідалася й Україна. Команда Олександра Петракова ще не проводила стикові матчі через військову агресію Росії. Доля нашої команди має вирішитися у червні у дуелях із Шотландією та Уельсом.

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Тому наш слот був позначений як Euro Play-Off і опинився у четвертому кошику. У результаті наша команда (або ж Шотландія/Уельс) потрапила до групи А. Суперниками України у разі її проходу на ЧС стануть Англія, Іран та США.

Розклад групових матчів виглядає так:

21 листопада. Україна/Шотландія/Уельс – США

25 листопада. Україна/Шотландія/Уельс – Іран

29 листопада. Україна/Шотландія/Уельс – Англія

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Склад всіх груп наступний:

А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.

В: Англія, Іран, США, Україна/Шотландія/Уельс.

С: Аргентина, С. Аравія, Мексика, Польща.

D: Франція, Австралія/ОАЕ/Перу, Данія, Туніс.

E: Іспанія, Коста-Рика/Н. Зеландія, Німеччина, Японія.

F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.

G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.

Н: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.