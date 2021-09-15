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Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
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Спортинг --
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25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Спустошення! Що сказав Шапаренко після скасування його голу в ворота Бенфіки

Олександр Трикіша
15 вересня, 11:37
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко міг би стати героєм зустрічі проти Бенфіки в Лізі чемпіонів, але його м'яч на останніх секундах скасували після використання системи VAR

Микола Шапаренко - про втрачену перемогу над Бенфікою / Фото: REUTERS

На повторі судді розгледіли офсайд у Дениса Гармаша, який зробив результативну передачу. В підсумку Динамо зіграло в нульову нічию з Бенфікою в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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"Це футбол, фортуна нам сьогодні не посміхнулася в кінці. Значить, напевно, ми десь не заслужили. Не знаю, що сказати. Спустошення.

Головний тренер налаштовує нас на будь-яку гру, як на переможну. Ми розуміли, що нам під силу ця команда і можна з нею грати.

Я був впевнений в партнерах, тренері і вболівальниках, що ми сьогодні зможемо показати гідну гру. Так і вийшло", – відреагував на результат матчу Шапаренко, якого цитує dynamo.kiev.ua.

Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу заявив, що Динамо буде до кінця боротися і чіплятися за кожне очко. Також наставник шкодує, що гол Шапаренка був скасований, але вважає нічию результатом на користь Динамо.

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