Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні

Ігри в Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого / Фото: Reuters

Початок церемонії відкриття Олімпіади у Пекіні 4 лютого – о 14:00 за київським часом. Де дивитись відкриття Олімпіади

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ЩО ПОБАЧИМО

Церемонія відкриття Ігор-2022 відбудеться на пекінському стадіоні "Пташине гніздо", який приймав церемонії відкриття та закриття літніх Олімпійських ігор-2008 року у столиці Китаю.

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Постановником шоу став відомий китайський режисер Чжан Імоу, який керував церемоніями літніх Ігор у Пекіні 14 років тому. До речі, один із своїх фільмів він знімав в Україні .

Щоправда, на відміну від чотиригодинного відкриття Ігор-2008, цього разу шоу буде набагато скромнішим і триватиме лише 100 хвилин. Насамперед, через коронавірус.

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У шоу-2022 має взяти участь близько 3000 артистів у порівнянні з 15 тисячами у 2008 році.

Хто понесе прапор України

На церемонії відкриття Олімпійських ігор-2022 у Пекіні прапор України нестимуть два спортсмени – олімпійський чемпіон-2018 з фрістайлу Олександр Абраменко та срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

Учасники та медалі

Перші медалі будуть розіграні 5 лютого, а останні – 20-го. У день закриття Ігор. До Китаю приїхали представники 91 країни . 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Україна у Пекіні

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Бобслєїстка Лідія Гунько / Фото: Instagram

Наша гордість

До Пекіна приїхали чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима , Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "золото" у Пхенчхані-2018. Щоправда, вже у Пекіні Білосюк здала позитивний тест на коронавірус, тому наша зірка пропустить стартові перегони Олімпіади.

Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Абраменко – наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші шанси

Букмекери дають Україні лише 12% на завоювання золотої медалі ! Коефіцієнт на те, що українці виграють хоча б одне змагання на Олімпіаді, дорівнює 7:50. Чекатимемо медаль будемо в біатлоні та фрістайлі.

За словами міністра спорту України Вадима Гутцайта, він буде задоволений і однією медаллю.

Ми будемо на церемонії відкриття!

Незважаючи на те, що шоу пройде без глядачів через карантинні обмеження, на стадіоні перебуватиме кореспондент "Сегодня" Любомир Луканюк. Усі подробиці церемонії відкриття та цікаві факти, що не потрапили в пряму трансляцію, ми дізнаємося з перших вуст. Слідкуйте за Олімпіадою-2022 у нашому спеціальному розділі .