Онлайн трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо

У п'ятницю, 23 липня, в Токіо пройде урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020 року. Ми проведемо онлайн трансляцію заходу з описом всіх головних подій

В Токіо проходить відкриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Початок урочистої церемонії відкриття Олімпіади-2020 заплановано о 14:00 за київським часом. Захід пройде на Новому національному стадіоні Японії, побудованому спеціально до Ігор.

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ОНЛАЙН ВІДКРИТТЯ Олімпіади-2020

Нести прапор України в нашої збірної довірили олімпійській чемпіонці зі стрільби з пістолета Олені Костевич та чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину.

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Де пройде церемонія відкриття Олімпіади-2020

Національний стадіон Японії в районі Сіндзюку в Токіо побудований на місці старого Національного стадіону, який був знесений у 2015 році. Нова арена була готова вже в листопаді 2019 року і була передана МОК. Вартість споруди 60 тисячного стадіону склала 1,5 мільярда доларів.

Сама церемонія буде розділена на кілька частин. Відповідно до Олімпійської хартії шоу буде поєднувати в собі офіційні церемоніальні заходи з мистецькою програмою, яка демонструє історію і культуру Японії. Також нас чекає вступне слово правлячого імператора Японії Нарухіто , Парад спортсменів, символічний випуск голубів, підняття олімпійського прапора і виконання олімпійського гімну, а завершиться свято запалюванням Олімпійського вогню.