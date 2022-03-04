Вони – гарматне м'ясо! Дружина Усика звернулася до росіян з вогненною промовою

Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною

Війна Росії проти України продовжується вже дев'ятий день. Армія Путіна у найкращих традиціях фашизму знищує українські міста, а також б'є за мирним населенням.

Українська спортивна спільнота висловилася на знак протесту проти агресії Росії на нашій території. Не залишилися осторонь боксер Олександр Усік, а також його дружина Катерина. Раніше дружина спортсмена жорстко пройшлася по кримчанам.

Реклама

Тепер Катерина звернулася до російських жінок з проханням не пускати в Україну російських воїнів. На своїй сторінці в Instagram дівчина заявила, що керівництво РФ посилає їхніх синів та чоловіків на вірну смерть.

"Я звертаюсь до всієї Росії. У Крим уже непотрібно звертатися, там все зрозуміло. Дівчатка, мами, жінки, бабусі, не пускайте, будь ласка, своїх чоловіків. Ховайте їх кудись, бо тут вони просто гарматне м'ясо. Просто м'ясо. Нас знищують, вас знищують. Просто жерсть, я не знаю, коли це закінчиться. Скільки йому ще треба трупів і всього... Він уже програв, усе. Коли він заспокоїться? Заспокойте його, я прошу вас. Хоч би для початку не випускайте своїх чоловіків із дому, сховайте їх кудись.

Дружину Усика розізлили кримчани / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Ми маємо повні поля, повні дороги трупів ваших солдатів. Росія їх не хоче приймати, у Білорусі їх теж відмовляються приймати, бо поїзди приїжджають до Білорусі та залишають там трупи російських солдатів. Росія каже, що немає російських смертей, вони є мінімальними. Дітлахів, ваших солдатів гине стільки! Не просто солдатів, це звичайні люди. Це реально звичайні люди, котрі просто гинуть. Врятуйте своїх дітей! Я ще раз вас прошу".

Зазначимо, що, за даними Міністерства Оборони України, з початку російського вторгнення було вбито понад 9 тисяч фашистів.