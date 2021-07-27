"Назавжди увійде в історію": Білодід – про важливість медалі і майбутнє в спорті

Дарья Белодед вернулась в Украину из Токио
Після завоювання медалі Дар'я Білодід не стримала емоцій. Дзюдоїстка розповіла, чому для неї так важлива ця медаль.
"Ця медаль дуже важлива для мене. Вона назавжди увійде в історію, вона перша в жіночому дзюдо України. Це пам'ять на все життя – для моєї сім'ї, для моєї країни", – сказала після повернення на батьківщину Дар'я.
Також дзюдоїстка зізналася, що візьме невелику паузу в кар'єрі, а потім планує змінити вагову категорію.
Але в якій саме ваговій категорії виступатиме в майбутньому, поки не розповідає.
Нагадаємо, чемпіонкою Ігор-2020 на категорії до 48 кг у дзюдоисток стала Дістрія Краснікі з Косово, яка здолала у фіналі кривдницю Дар'ї Білодід японку Фуну Тонако.
Крім українки, ще однією володаркою "бронзи" стала монголка Уранцецег Мунхбатін.
Новини на цю ж тему: