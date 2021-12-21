Він за нас виступав: олімпійського чемпіона з Росії побили біля бару

Олімпійського чемпіона побили біля караоке-бару / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякий час тому у Росії підлітки жорстоко зарізали бійця MMA на спортивному майданчику. Цього разу дісталося Олімпійському чемпіону-2014 із фігурного катання Дмитру Соловйову.

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Повне відео конфлікту біля караоке-бару в Москві, під час якого було побито Соловйова, з'явилося в Telegram-каналі Baza.

"Судячи з записів з камер відеоспостереження, Соловйов почав бійку першим, – реагуючи на слова одного з опонентів на адресу його дівчини, він штовхнув його в груди. Після цього в конфлікт втрутилися решта учасників бійки", – пише джерело.

Після цього словесна суперечка перейшла у бійку. Один із учасників конфлікту намагався залагодити ситуацію, пояснюючи іншому хлопцю: "Він олімпійський чемпіон, він за нас виступав".

На відео присутній мат!

Але відразу ж після цього той завдав Соловйову кілька ударів у голову, після чого спортсмен упав на землю.

Внаслідок побиття фігурист отримав тяжку травму голови. Він перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні нейрохірургії. Також було затримано двох підозрюваних – їм по 18 років.