Він виходить в ринг розважатися. Український боксер пояснив, чому ніхто не може побити Ф'юрі

Уже сьогодні ввечері супербій в Лас-Вегасі

Володар пояса WBO Inter-Continental у напівлегкій вазі, боксер В1 Boxing Олег Малиновський в інтерв'ю "Сьогодні" розповів про майбутній бій між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі і ексчемпіоном світу ДеонтеємВайлдером. А також оцінив, хто з цих боксерів буде найкращим варіантом для Олександра Усика.

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- Якби вам зателефонували Ф'юрі та Вайлдер і запитали, що робити в майбутньому бою, що б відповіли?

- Ф'юрі я б порадив бути швидкішим, рухливішим на ногах і наносити велику кількість ударів. У Вайлдера завдання зрозуміле: підійти і вдарити. Більше я не знаю, які у нього є шанси в цьому поєдинку.

- Які сильні і слабкі сторони кожного з боксерів?

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- Сильна сторона Вайлдера це його удар. Сильні сторони Ф'юрі – маневреність, кількість ударів і функціоналка, яка у нього також на досить хорошому рівні.

- Хтось із них може стати суперником Усика.

- Для Олександра як суперник був би краще Вайлдер. З Ф'юрі Усику було б складніше.

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- Чому Ф'юрі ніхто не може побити? Здається, він незграбний боксер із зайвою вагою і проблемами з наркотиками/депресією, але не знає поразок.

- Щодо його психології в цьому і є його плюс. Таке враження, що у нього геть відсутнє почуття страху. Я дивився, як він виходив на бій з Вайлдером – і на перший, і на другий – таке враження, що він виходить в ринг розважатися. Тому думаю, що в цьому є для нього плюс.

- Чи можна сказати, що суперважка вага зараз переживає найкращі роки?

- Суперважка вага в усі часи був найкращою і мала велику кількістю боксерів, які свого часу були цікаві. Зараз ця вага перебуває на дуже високому рівні.

- Що б зробили на місці Усика: чекали б реваншу і шансу на об'єднавчий бій, або відмовилися б від поясів і відразу поборолися за титул WBC?

- Потрібно дивитися, що в контракті. Якщо у Олександра прописаний реванш з Джошуа, то наступний бій буде реванш, який закінчиться так само, як і перший поєдинок. А наступний поєдинок після реваншу Усику було б вигідно провести з переможцем бою Вайлдер – Ф'юрі, щоб об'єднати пояси і стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, що компанія В1 Boxing вже цієї неділі проведе вечір боксу Boxing Jungle-2, в якому серед інших свої бої проведуть учасник олімпійського відбору, триразовий чемпіон України Степан Грекул, молоді таланти Богдан і Валентин Штонда, а також Ярослав Міхалушко та інші боксери.