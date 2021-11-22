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Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
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Він видатна людина! Роналду зворушливо попрощався з легендою МЮ

Любомир Луканюк
22 листопада, 14:54
Знаменитий футболіст згадав, як спочатку грав разом із Сульшером, а потім повернувся до клубу, де норвежець уже працював тренером

Сульшер і Роналду давно знайомі / Фото: REUTERS

Уле Гуннар Сульшер, звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, вже залишив клубну базу.

А нападник МЮ Кріштіану Роналду в соцмережах зворушливо попрощався із Сульшером.

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"Він був нападником, коли я вперше зіграв на "Олд Траффорд", і він працював тренером у момент, коли я повернувся до Манчестер Юнайтед. Але що важливіше – він видатна людина.

Бажаю йому всього найкращого у всьому, що життя йому приготувало. Успіхів, мій друг! Ти заслуговуєш на це!" – написав Роналду в Instagram.

Як гравець Сульшер провів за МЮ 366 матчів і забив 126 голів. Шість разів він ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів. Саме Сульшер забив переможний гол у тому легендарному фіналі МЮ – Баварія.

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Тренером Сульшер працював у клубі з грудня 2018 року, коли був призначений виконувачем обов'язків головного тренера, а у березні 2019 року офіційно затверджений на посаді.

Під керівництвом норвежця англійський клуб дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021, у якому поступився Вільярреалу у серії пенальті.

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Зазначимо, що букмекери сватають у наступники Сульшеру Зідана, Карріка та Роджерса.

А от Роналду хотів би бачити новим тренером МЮ Луїса Енріке.