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Він взагалі не відчуває болю! Усику зашили брову прямо в роздягальні

Олександр Трикіша
26 вересня, 02:05
Український боксер Олександр Усик завоював чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі, перемігши британця Ентоні Джошуа. В ході поєдинку українець отримав розсічення над правим оком

Усику зашили розсічення прямо в роздягальні

Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку.

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В середині бою Усик отримав розсічення над правим оком, ймовірно, коли боксери зіткнулися головами. У Джошуа, до речі, практично заплило праве око.

Усик не став чекати відвідин госпіталю і довірився медикам прямо в роздягальні. Поки вони потіли над його раною, Олександр з незворушним виглядом записував звернення до фанатів, але встиг тільки подякувати їм.

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Додамо, що лікарі наклали Усику щонайменше вісім швів.

Усик завоював титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. У контракті на перший бій був пункт про негайний реванш в разі перемоги українця, так що незабаром ми станемо свідками ще однієї зустрічі Олександра і Ентоні.

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