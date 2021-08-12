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Він на філе дивитися не може, а тут таке! Дружина Яремчука – про відсутність чоловіка на пологах

Андрій Трофімов
12 серпня, 15:29
Дружина нападника збірної України та лісабонської Бенфіки Романа Яремчука Христина розповіла, чому її чоловікові-футболісту була протипоказана присутність на пологах

Роман Яремчук з дружиною і сином / Фото: Instagram

Дружина футболіста Романа Яремчука, котрий забиває вже за Бенфіку, два роки тому народила сина – Микиту. Однак про те, щоб чоловік був з нею на пологах, навіть не йшлося.

Про це Христина Яремчук розповіла, відповідаючи на питання своїх підписників в Instagram.

"Чи був Роман зі мною на пологах? Боже збав. Ні!!! Я проти такого, – відповіла Христина. – Мій чоловік на сире куряче філе дивитися на може. А тут його на таку виставу брати. Навіщо? Нехай думає, що лелека приніс"

Відзначимо, що народжувала Христина Яремчук в одній з київських клінік, де ціни на пологи на той час стартували з 68 688 грн. Малюк з'явився на світ зі спортивними габаритами: зріст – 55 см, вага – 3750 грамів.

А тепер у свої два з хвостиком Микитка активно опановує барабани, подаровані Олександром Зінченком і Владою Седан.

При цьому на питання – "Коли за донькою?" – Христина Яремчук відповідає: "Зачекайте, я поки з цим бандитом впоратися не можу", маючи на увазі сина.

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