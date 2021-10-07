Він ще й кахоніст! Таким Кличка ми ще не бачили

Володимир Кличко грає на кахоні / Фото: Instagram

Володимир Кличко в Берліні взяв участь у зйомках програми The Yellow Jacket Sessions Season 4, ведучим якої є ірландський співак Рі Гарві. Це проєкт живої музики на YouTube.

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Дотримуючись дрес-коду передачі, знаменитий боксер надів жовтий піджак, і в такому вигляді згадав про своє давнє захоплення – барабани.

Тільки цього разу Кличко грав на іншому ударному інструменті – кахоні (коробці, виконаній з дерева).

Що ж, кахоніст із "Доктора Сталевого Молота" видався досить ефектний!

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"Я фанат музики", – зізнається Кличко-молодший.

Але, мабуть, улюбленим його інструментом є все-таки барабани. Повідомлялося, що вдома у Кличка навіть є спеціальна звукоізольована кімната, де він може грати, нікому не заважаючи.

Фото – klitschko-brothers.com

Раніше ми писали, що екснаречена Кличка вразила новою зовнішністю. Яка ж вона алкоголічка?