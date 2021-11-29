29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Омікрон уже у спорті. Новий штам знищив футбольну команду

Любомир Луканюк
29 листопада, 18:00
13 гравців португальського клубу Белененсеш заразилися новим штамом коронавірусу. Це перший такий випадок у країні

Белененсеш не зміг набрати навіть повноцінний склад на останній матч

У суботу Белененсеш у матчі чемпіонату Португалії проти Бенфіки зміг випустити на поле лише дев'ятьох гравців.

У другому таймі на полі з'явилося лише шість гравців Белененсеша, і суддя присудив клубу технічну поразку.

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Тепер стало відомо, що сталося у Белененсеші.

Як повідомила пресслужба Португальського національного інституту здоров'я, 13 футболістів клубу заразилися новим штамом коронавірусу "Омікрон". Це перший такий випадок у Португалії.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що новий штам, виявлений на півдні Африки, має велику кількість мутацій, ряд яких викликає занепокоєння. За попередніми даними, цей коронавірус небезпечний великою кількістю повторних заражень.

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Нагадаємо, що через "Омікрон" скасували зимову Універсіаду, яка мала пройти у Швейцарії.