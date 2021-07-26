Олю, ти визначся! По Харлан жорстко проїхався тренер збірної

Олег Штурбабін розповів, чому найтитулованіша спортсменка України на Олімпіаді Ольга Харлан вже в першому бою програла суперниці з Китаю і вибула з Ігор

Ольга Харлан і Олег Штурбабін / Фото: НОК України, Instagram

Уже в 1/16 фіналу Ольга Харлан поступилася китаянці Хон'ю Янь з рахунком 12:15. На думку старшого тренера української збірної України з фехтування Олега Штурбабіна, причина фіаско нашої зірки – в житті на дві країни.

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"Перший номер у світовому рейтингу Ольга Харлан неприємно здивувала. У стартовому бою з китаянкою я нарахував відразу вісім атак, які наша землячка не завершувала результативними діями"

"Харлан, справді, дещо здала. Я це пояснюю тим, що вона останнім часом проживає в Італії і тренується у місцевих фахівців. Досить сказати, що, за наявною інформацією, Ольга готувалася в складі збірної України лише на заключному етапі підготовки до Ігор в Токіо"

"Ми всі дуже розраховували на неї. На мій погляд, після 2-3 місяців відпочинку Харлан потрібно самій визначитися: на першому плані особисте життя чи фехтування", – наводить слова Штурбабіна Meta-ratings

Ольга Харлан залишає Токіо без медалі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що коханим 30-річної Ольги Харлан є італійський фехтувальник Луїджі Самеле, який напередодні на Олімпіаді в Токіо здобув "срібло" в індивідуальній шаблі.