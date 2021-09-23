Олімпійського чемпіона дискваліфікували за допінг

Махов дав маху / Фото: Getty Images

Білял Махов дискваліфікований Російським антидопінговим агентством за статтею "Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій з організму спортсмена".

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Термін дії дискваліфікації борця відраховується з 27 січня 2021 року. З огляду на те, що Махову 34 роки, він може вже зараз закінчувати кар'єру.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2012 в Лондоні борець вільного стилю Махов виступав у ваговій категорії до 120 кг. Став бронзовим призером, поступившись у півфіналі грузину Давиту Модзманашвілі.

В іншому півфіналі Ігор-2012 Артур Таймазов з Узбекистану виявився сильнішим за іранця Комейла Гасемі. У фіналі Таймазов переміг Модзманашвілі.

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Однак 2019 року фіналістів позбавили медалей, оскільки повторна перевірка виявила наявність заборонених речовин в їхніх допінг-пробах. Як наслідок, у ваговій категорії до 120 кг виявилося два олімпійські чемпіони – Махов і Гасемі, таке сталося вперше в історії олімпійських турнірів з боротьби.

Махов також є триразовим чемпіоном світу з вільної боротьби (2007, 2009, 2010). Нинішній скандал не позбавляє росіянина всіх цих титулів, проте кидає на них допінгову тінь.

Разом з Маховим за порушення антидопінгових правил дискваліфіковано ще кілька спортсменів РФ: представниця академічного веслування Поліна Смоленська (4 роки), бронзовий призер чемпіонату Європи з важкої атлетики Геннадій Муратов (4 роки), тхеквондист Дмитро Закрепін (2 роки), регбістка Діана Магомедова (2 роки) і велогонщиця Карина Касенова (2 роки).