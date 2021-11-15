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Зоря --
27 листопада 00:00
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Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
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Олімпійський чемпіон визнав Росію агресором та підтримав українських воїнів!

Сергій Шаховець
15 листопада, 17:34
Український фристайліст та переможець Олімпійських ігор-2018 Олександр Абраменко спростував свої попередні заяви про війну між Росією та Україною

Олександр Абраменко розуміє, що Росія агресор / Фото: Колаж: Сьогодні

У сюжеті "Військового телебачення України" спортсмен уточнив, що його слова стосовно війни з Росією перекрутили.

"Був здивований, коли побачив цю статтю в інтернеті, тому що деякі моменти були перекручені і виставлені не так, як я вважаю.

Звісно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни.

Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято та використано Росією у пропагандистських цілях.

Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України та захищають нашу територію.

Хочу побажати їм сили духу, терпіння та бажаю всім повернутися додому живими", – заявив Абраменко.

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Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з лижної акробатики заявив, що не розуміє, чому війна на Донбасі не закінчується і чому Україна з Росією не можуть домовитися.

– Війна? І ніхто не може перемогти? Не розумію. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються? Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитись про щось? Тим більше із сусідами.

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