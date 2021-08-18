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Олімпійська чемпіонка Ігор-2020 буде виступати в Кам'янському

Сергій Шаховець
18 серпня, 20:08
Солідне посилення отримав БК Прометей з Кам'янського. Золота медалістка Олімпіади-2020 в Токіо Аріель Аткінс підписала контракт з українським клубом

Аріель Аткінс виступатиме в БК Прометей / Фото: Инстаграм

Українська баскетбольна команда Прометей підписала олімпійську чемпіонку і переможницю жіночої НБА (ВНБА) Аріель Аткінс. Новину про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський в своєму Facebook .

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Аріель народилася 30 липня 1996 року в Далласі, штат Техас. Аткінс виступала за команду техаського університету. В 2019 році Аріель ставала переможницею жіночої НБА у складі Вашингтона. В середньому американка набирала 17 очок за гру в WNBA.

Баскетболістка має досвід виступів за межами США, вона грала в чемпіонатах Австралії, Польщі та Туреччини.

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Нинішнього літа Аріель в складі збірної США виграла золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо. Нагадаємо, у фіналі американки обіграли збірну Японії. Після повернення з Олімпіади-2020 вона провела дуже результативні матчі за свій клуб Вашингтон (WNBA).

Очікується, що Аткінс прибуде в розташування Прометея в кінці вересня.

У минулому сезоні команда з Кам'янського стала чемпіоном жіночої баскетбольної Суперліги і зіграє в Єврокубку ФІБА.

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