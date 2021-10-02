Олімпіада в Пекіні під загрозою зриву: різка заява лижної асоціації Норвегії

Учасники зимової Олімпіади-2022 в Пекіні засуджують порушення прав людини в Китаї / Фото: Reuters

Нещодавно в Норвегії правління лижної асоціації обговорило, як організація повинна ставитися до Олімпійських ігор в Пекіні, які відбудуться в лютому 2022 року.

Читайте також: З думкою про пандемію: в Пекіні назвали девіз Олімпіади

Реклама

Асоціація сподівається, що зимові Ігри пройдуть на належному рівні і з хорошими результатами норвезьких спортсменів. В той же час, функціонери занепокоєні порушеннями прав людини в Китаї, про які йшлося в ЗМІ.

У своїй заяві норвежці закликали МОК та інші міжнародні організації в майбутньому не проводити змагання в країнах, де порушуються права людини.

Реклама

У Китаю хочуть забрати Олімпіаду-2022

При цьому лижна асоціація Норвегії виступає проти бойкоту Ігор, вважаючи, що спортсмени не повинні страждати в цій ситуації. Кожен учасник повинен ухвалювати рішення самостійно.

Крім того, керівництво закликало всіх співробітників федерації, які займають посади в міжнародних організаціях, перешкоджати проведенню таких змагань в подальшому.

Олімпіада-2022 отримала девіз

Що пред'являється в обвинуваченні Китаю.

У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше 1 мільйона уйгурів та інших мусульман містяться в таборах в китайському регіоні Сіньцзян. Пекін описує їх як центри професійного навчання, спрямовані на викорінення екстремізму, і категорично відкидає звинувачення в жорстокому поводженні і геноциді.

Нагадаємо, що Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого в Пекіні.

Раніше ми повідомляли про те, що збірну Китаю з хокею можуть не допустити до Олімпійських ігор.

Також ми розповідали, що в США закликали бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китая.