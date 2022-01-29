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Олімпіада парадоксів: у хокеї можуть бути два чемпіони

Любомир Луканюк
29 січня, 14:39
Став відомий формат матчів за медалі Олімпійських ігор у Пекіні, якщо в командах буде спалах коронавірусу

Дві команди можут отримати золоті медалі / Фото: REUTERS

Міжнародний олімпійський комітет роз'яснив правила визначення переможців хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні.

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Виявляється, фінального поєдинку може і не бути, а команди матимуть два комплекти золотих медалей.

Таке трапиться, якщо всі учасники фіналу та матчу за бронзу не зможуть набрати необхідну кількість гравців у заявці – 15 польових хокеїстів та двох воротарів.

Тоді буде вручено два комплекти бронзових та два комплекти золотих медалей.

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Якщо кількість позитивних тестів перевищить допустимі норми тільки в одного з фіналістів, його замінить переможець матчу за третє місце.

Раніше ми публікували результати опитування: "Мільйони чи середня зарплата? Скільки мають отримувати спортсмени за медалі Олімпіади".


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