Олімпіада-2020: чи не плюнеш – не потрапиш. Випробувано на собі

Кореспондент "Сегодня" відправився в Токіо, щоб на власні очі подивитися на Олімпійські ігри під час пандемії

Спочатку перевірили ПРЦ-тест з Києва, потім ще раз довелося здати аналізи на COVID-19 / Фото: Любомир Луканюк

Країна вранішнього сонця

Ковідом лякала мене.

Плювати

Будуть – не будуть. Будуть – не будуть. Це ворожіння на ромашці тривало рік. Є вже! Токіо приймає Олімпійські ігри, не дивлячись на пандемію і протести в країні. І як японці впораються з новим викликом – ми подивимося на власні очі.

Кореспондент сайту "Сегодня" пробився крізь пандемічний щит, щоб проінспектувати олімпійську столицю.

Спочатку було страшно

Не можна. Не можна. Не можна. Ось такі листи із заборонами приходили кожного тижня останні півроку. Гуляти в місті не можна. Ходити в кафе не можна. Їздити на громадському транспорті не можна. Спілкуватися зі спортсменами не можна. Спілкуватися з колегами не можна. Вітатися за руку не можна. А що можна? Лечу в Токіо, там і дізнаюся.

Де ваша "япономать"?

Зібравши товсту папку документів – два ПРЦ-тести, довідка про вакцинацію, страховка, акредитація; встановивши два додатки, щоб японці відстежували моє здоров'я і пересування – їду в аеропорт.

Рейс стикувальний. Замість візи – акредитація. Це правило діє вже багато років. Але завжди вганяє в ступор перевіряючих. І на цей раз довелося скликати консиліум. Серед присутніх знайшлася, знаюча дівчина. "Є таке правило, – заявила дівчина в Борисполі. – Але ще потрібна ця, їх – японамать". Як тут не зрозуміти, що потрібно – ПРЦ-тест на бланку, затвердженому урядом Японії. Їх роблять всього три клініки в Україні. "У вас гарне почуття гумору", – посміхаюся їй. "Ага, як у лікарів", – сміється у відповідь.

Покажіть ваші руки

Стиковка в столиці Катару. У дальньому кутку транзитної зони бачу хлопця арабської зовнішності в новій формі Шахтаря! Так, тієї самої, яку нещодавно представили в Українському домі. Намагаюся максимально швидко проскочити всі зони контролю, щоб познайомитися з фанатом "гірників", але у величезному натовпі народу втрачаю його з поля зору. Шкода...

Іду на посадку. Попереду чоловіки з Пакистану. Їх відразу гальмують і відправляють на допконтроль. Перевіряють на наявність вибухових і наркотичних речовин. "Ну хто б сумнівався. Пакистан – травичка", – майнула думка. І у ту ж мить бумеранг. Перст перевіряючого вказує на мій український паспорт. Спеціальною щіткою він мастить рюкзак, ноутбук, телефон, руки, шорти і кросівки. Все чисто. Можна заспокоїться. На п'ять хвилин. Тому що рейс переносять на інший Gate. І вуаля. Там знову перевірки. І мої друзяки з Пакистану проходять спокійно повз, а я – йду на друге коло. Повторення перевірки на тероризм. Чисто.

Думай про лимон

Країна вранішнього сонця трохи здивувала тим, що там вже о 19:00 темно. Саме в цей час літак приземлився в Токіо.

Знайомий із десятьма колами пекла на в'їзді тисну на таймер. Цікаво, скільки займе часу проходження всіх перевірок.

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Спочатку накопичувач – зібрали всіх журналістів з рейсу. Перевірили додатки для відстеження. Далі, перший контроль – просять показати ПРЦ-тест. Все, ок – наступний пункт. Тут здаємо тест на коронавірус. Найцікавіша подія вечора. Вам видають колбу, дають щось типу лійки – і відправляють в кімнатку. Потрібно наплювати до певної межі. Просто? Ні. Після десяти годин у повітрі – завдання для всіх архіскладне. У роті пересохло, пити не можна. Щоб спровокувати виділення слини – на стінку приліпили фото лимона. А на моніторі весь час крутиться попередження – тут сечу не здають. Мабуть, спроби були.

Електричний стілець

Після здачі аналізів, на паспорт клеять штрих-код і дають тобі номер стільця в залі очікування. Дотепники у ту ж мить же його називають електричним. Не дивно, звідси можна загриміти на ізоляцію, так і не побачивши Олімпіаду. Чекаємо результати тестів. Довго чекаємо. Приходить в лікар і запитує: "Є, хто з Грузії?". Тиша. "А вам і не скажуть", – знову жарти.

Через годину лікар повертається з ящиком води. Вибачається за затримку, зачитує номера, у кого негативний тест.

І – новий пункт. Там видають рожевий папірець – він нарівні з акредитацією – пропуск в цей дивовижний світ. Світ Олімпіади.

Паспортний контроль і митниця здаються вже дитячим лепетом. Перевірка багажу на відсутність м'яса, сиру, овочів і фруктів – і ось вона свобода! З моменту зупинки літака та до отримання багажу пройшло 3 години 8 хвилин і 30 секунд .

Далі з аеропорту журналістів на автобусі везуть на спецвокзал в Токіо, звідки кожного на таксі по одному розвозять в готелі.

Замість постскриптума. Незважаючи на всю стресcовість ситуації: безліч документів, дозволів, тестів, контролю, додатків, які не працюють і супутніх проблем, японці створили просто неймовірну атмосферу дружелюбності. За весь час в аеропорту жодної розмови на підвищених тонах. Вони готові з кожним гостем няньчитися, допомагати, підказувати, вирішувати проблему. Такого і близько на інших Іграх не було.