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"Охолов до команди": клуб УПЛ може припинити існування

Павло Василенко
12 листопада, 20:47
Президент Миная Валерій Пересоляк припинив фінансування. Закарпатський клуб може припинити існування

Минай і його засновник Пересоляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Український журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі Бомбардир повідомив, що Валерій Пересоляк припинив фінансування Миная.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти топ-10 контрабандистів, серед яких – президент та засновник Миная Валерій Пересоляк.

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"У футбольного клубу Минай знову проблеми! Після останніх невдалих результатів першої команди президент клубу Валерій Пересоляк "охолов до команди і втратив емоції до клубу". Він припинив фінансування Миная. Ніхто з клубу не розуміє, що буде далі.

Можливо, команда переможе в УПЛ, і президент знову почне все фінансувати. Можливо!

Багато чого у нашому футболі залежить від настрою власника.

Як Минай допустили до участі у змаганнях? Хоча це ж не один такий клуб у нашому футболі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цього сезону Минай здобув лише одну перемогу у стартовому поєдинку, після чого не може виграти вже 12 матчів у чемпіонаті, а також вилетів із Кубка України.