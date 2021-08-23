Обмеження лікарів: чому Луческу дивиться ігри Динамо з VIP-ложі

Мірча Луческу дивився гру з VIP-ложі

На початку серпня Луческу переніс операцію з видалення кісти. Весь цей час Динамо керує його помічник Еміл Карас.

"Є певні обмеження з боку лікарів. На поле ще виходити не можна, але я керую командою і перебуваю поруч з гравцями. Намагаємося підтримувати той рівень, який забезпечує нам результат", – розповів Луческу офіційному сайту Динамо.

Проте, Луческу з'явився на післяматчеву прес-конференцію після перемоги над Десною (4:0).