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Обмеження лікарів: чому Луческу дивиться ігри Динамо з VIP-ложі

Олександр Трикіша
23 серпня, 09:03
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу спостерігав за грою своєї команди з президентської ложі. Керувати командою з бровки йому ще не дозволяють лікарі

Мірча Луческу дивився гру з VIP-ложі

На початку серпня Луческу переніс операцію з видалення кісти. Весь цей час Динамо керує його помічник Еміл Карас.

"Є певні обмеження з боку лікарів. На поле ще виходити не можна, але я керую командою і перебуваю поруч з гравцями. Намагаємося підтримувати той рівень, який забезпечує нам результат", – розповів Луческу офіційному сайту Динамо.

Проте, Луческу з'явився на післяматчеву прес-конференцію після перемоги над Десною (4:0).

"Хороша гра у виконанні двох хороших команд. Вийшов динамічний матч з хорошим рухом гравців. Заслужена перемога, але могли забити ще більше.

Суперник добре зіграв, діючи на контратаках, мав кілька моментів біля наших воріт, але в цілому я задоволений і грою, і результатом. Рухаємося далі.

Також задоволений і тим, що дебютували Шкурін і Антюх Обидва добре зіграли. Хлопці допомогли їм влитися в колектив і зіграти вдало. Шкурін асистував, забивав... Втім, сьогодні я задоволений усіма гравцями ", – прокоментував гру румунський наставник.

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