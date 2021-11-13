13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Ого, вперше таке!" Лідер Динамо замовив Зеленського на день народження дружини

Олег Люлька
13 листопада, 20:02
Денис Гармаш, який зараз штампує голи в Динамо, розповів про те, як для нього та дружини свого часу виступав Володимир Зеленський

Гармаш і Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Нині таке складно уявити. Але раніше, не будучи президентом України, Володимир Зеленський був ведучим вечірки з нагоди дня народження дружини гравця Динамо Дениса Гармаша.

Футболіст розповів, як це було.

Реклама

- Згадали, так? Було діло, захотіли жарти послухати, – розповів каналу BurBuzz Гармаш.

- Дорого обійшовся?

- Нормально так.

Реклама

- Але відпрацював усе до останньої копійки?

- Так, ми не довго тоді, до 12-ти посиділи, бо в нас був режим. Навіть сам президент здивувався: "Ого, вперше у мене таке, що з 8 до 12 і все. Та я всю ніч готовий був".

- Гумор у нього футбольний був?

Реклама

– Про нас, про сім'ю. Було й про футбол. Різне. Нормально було, посміялися, весело посиділи.

- Ви якось підтримували після цього зв'язок із Зеленським?

– Ми не спілкувалися. Більше з Юзиком, Кошовим. А так зараз – ні, звісно, – зауважив Гармаш.

Раніше Гармаш розповів, як Суркіс розрулив ситуацію з обстрілом авто футболіста.

Суркіс допоміг Гармашу з пошуком тих, хто стріляв по його авто