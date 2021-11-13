"Ого, вперше таке!" Лідер Динамо замовив Зеленського на день народження дружини

Гармаш і Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Нині таке складно уявити. Але раніше, не будучи президентом України, Володимир Зеленський був ведучим вечірки з нагоди дня народження дружини гравця Динамо Дениса Гармаша.

Футболіст розповів, як це було.

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- Згадали, так? Було діло, захотіли жарти послухати, – розповів каналу BurBuzz Гармаш.

- Дорого обійшовся?

- Нормально так.

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- Але відпрацював усе до останньої копійки?

- Так, ми не довго тоді, до 12-ти посиділи, бо в нас був режим. Навіть сам президент здивувався: "Ого, вперше у мене таке, що з 8 до 12 і все. Та я всю ніч готовий був".

- Гумор у нього футбольний був?

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– Про нас, про сім'ю. Було й про футбол. Різне. Нормально було, посміялися, весело посиділи.

- Ви якось підтримували після цього зв'язок із Зеленським?

– Ми не спілкувалися. Більше з Юзиком, Кошовим. А так зараз – ні, звісно, – зауважив Гармаш.

Раніше Гармаш розповів, як Суркіс розрулив ситуацію з обстрілом авто футболіста.