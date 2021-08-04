Офіційно: Олександр Ярославський обраний президентом ФК Металіст

Олександр Ярославський президент Металіста / Фото: ФК "Металлист"
Офіційний сайт Металіста повідомив про обрання Олександра Ярославського президентом футбольного клубу.
Рішення прийнято відповідно до законодавства України та документів клубу.
Читайте також: Після 1878 денної перерви харківський "Металіст" повернувся в український футбол
Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом клубу з 2005 по 2012 р. За час його керівництва команда шість разів поспіль завойовувала "бронзу" чемпіонату країни. У цей період Металіст двічі виходив у півфінал Кубка України з футболу і був регулярним учасником Кубка УЄФА/Ліги Європи, де в 2012 році доходив до чвертьфіналу.
/ Фото: ФК "Металлист"
У грудні 2012 р Олександр Ярославський продав Металіст Сергію Курченку. Клуб в підсумку припинив своє існування в 2016 році.
Навесні цього року Ярославський оголосив про відродження харківського Металіста на базі команди Метал, якою керував Вадим Красніков.
Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров покине арабський клуб заради збірної України.
Новини на цю ж тему: