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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Одноразового використання: американська легенда в шоці від рішення щодо Валієвої

Андрій Трофімов
15 лютого, 08:47
Спортивний світ продовжує обурюватися щодо рішення Спортивного суду Лозанни, який допустив російську допінг-грішницю до особистого турніру на Іграх-2022

Валієва і Теннелл / Фото: Reuters, Instagram

Бронзова призерка Олімпіади-2018 та чемпіонка світу-2019 з фігурного катання американка Брейді Теннелл обурена рішенням Спортивного арбітражного суду, який допустив росіянку Камілу Валієву до особистого турніру Ігор-2022, незважаючи на підтверджений позитивний допінг-тест.

"Я шокована тим, що мій вид спорту та Олімпійський комітет ухвалили таке рішення. Як прикро для кожного фігуриста у нашому виді спорту дізнатися, що правила, за якими ми живемо та тренуємося, є правилами одноразового використання для тих, хто біля керма".

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"Моє серце звертається до всіх чистих спортсменів, які виступають на цій Олімпіаді. Кожен з вас може вийти на лід з гордістю, знаючи, що ви зробили свій внесок у підтримку олімпійських цінностей. Я маю поставити питання – який сигнал це посилає не тільки іншим спортсменам, але й усій решті світу… Хіба ми хочемо, щоб наш вид спорту був представлений саме так?" – написала Брейді Теннелл у себе в Twitter.

Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, в РФ стверджують, що заборонений триметазидин потрапив до організму 15-річної Валіївої випадково – від дідуся спортсменки, який приймає цей препарат для серця.