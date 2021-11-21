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Одним ударом: битва півнів завершилася ефектним нокаутом

Олександр Трикіша
21 листопада, 09:29
Аргентинський боксер Анхель Ніколас Акіно сенсаційно нокаутував свого співвітчизника Кевіна Луїса Муньйоса та завоював вакантний титул IBF Latino у найлегшій вазі

Анхель Акіно вирубив Кевіна Муьйоса

Найлегшу вагу в боксі (до 53,5 кг) ще називають "вагою півнів", оскільки назва дивізіону походить від породи курок (Bantam – бентамка).

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Однак Акіно врізав своєму опоненту не як курка. У п'ятому раунді він влучив лівим хуком прямо в щелепу Муньйосу, після чого той звалився на канвас.

Муньйос намагався піднятися на ноги, але рефері, дорахувавши до п'яти, дав відмашку про закінчення бою.

Акіно здобув лише дев'яту перемогу у профі за чотирьох поразок. А для Муньйоса ця поразка стала першою у кар'єрі після 12 перемог поспіль.

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