"Одна мета – виграти цю війну. Немає часу на відпочинок": гендиректор Шахтаря Сергій Палкін

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін – про роботу клубу в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Йде 32 день війни, розв'язаної російськими окупантами на нашій території. Війна розпочалася за день до поновлення чемпіонату України з футболу.

Футбольний клуб Шахтар щодня допомагає переселенцям, але вірить, що незабаром український прапор знову прикрашатиме поля Прем'єр-ліги. Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

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"Коли почалася війна, на кордоні було складно, бо тисячі й тисячі, а може, й мільйони хотіли залишити країну, з одного боку, а з іншого боку, ми хотіли привезти з-за кордону допомогу, продукти та ліки. Тому виникли проблеми. Тепер ситуація ясна і структурована. У нас ще залишилася низка логістичних проблем, але вони не заважають стабільно працювати", – розповів Палкін.

За словами Палкіна, частину гравців було перевезено до Спліт завдяки допомозі футбольного директора клубу Даріо Срни та хорватської влади.

Волонтери на Арені Львів

Інші – працюють волонтерами та допомагають біженцям на "Арені Львів", де Шахтар організував пункт допомоги.

"На "Арені Львів" Шахтар надає продукти харчування, воду та медикаменти. Біженці, в тому числі діти, залишили свої рідні міста по всій Україні, взявши із собою тільки найнеобхідніше. Власник клубу Рінат Ахметов допомагає фінансувати гуманітарну допомогу та приймати тисячі переселенців на стадіоні, який сам приймав Шахтар після того, як команда змушена була вперше покинути Донецьк", – пише видання.

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Підтримка світового футболу

За словами Сергія Палкіна, для клубу та всіх українських любителів футболу дуже важлива та підтримка, яку світова футбольна спільнота надає Україні.

"Ми бачимо все, що відбувається у світі. Ми бачимо чемпіонат Англії, ми бачимо чемпіонат Німеччини, і перед кожною грою ми бачимо величезну підтримку. Ми всі віримо, що переможемо, це найголовніше. Ми не ведемо нормальне життя, у нас немає на це часу, ви не можете думати про відпочинок. Тепер усі наші зусилля спрямовані на одну мету: виграти цю війну", – заявив Палкін.

Нагадаємо, раніше Шахтар передав теплий одяг на загальну суму понад 1 мільйон гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

Раніше ми писали, що хавбек Шахтаря та збірної України допоміг облаштувати табір для переселенців на "Арені Львів". Георгій Судаков разом із дружиною забезпечив біженців у Львові найнеобхіднішим.