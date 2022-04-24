Одеська трагедія: біль та сльози українських спортсменок

Українські спортсменки шоковані обстрілом Одеси / Фото: Колаж: Сьогодні

Мирне місто Одеса зазнав підлого ракетного удару з боку рашистських військ. Армія орків продовжує знищувати цивільне населення України, не залишаючи шансів на життя навіть маленьким дітям.

Новий злочин послушників Путіна просто вибив з колії багатьох українських спортсменок, особливо тих, хто родом з Одеси. Усі свої реакції дівчата показали у соціальній мережі Instagram.

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Однією з перших свою реакцію продемонструвала корінна одеситка Даяна Ястремська. Тенісистка не змогла стримати сліз.

" Моє місто, Одеса. Немає слів. Тільки сльози ."

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Перша ракетка України, також одеситка, Еліна Світоліна була лаконічна. Чорний екран, назва міста, сльози та розбите серце – так свої співчуття загиблим та постраждалим передала топ-тенісистка.

Одеситка Анжеліка Терлюга, яка стала призером олімпіади Токіо-2020, закликав зупинити війну після ракетного обстрілу її рідного міста.

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"Одеса… Моє місто знову атаковане ракетними ударами годину тому. Будь ласка, зупиніть війну та допоможіть Україні. Я вас благаю."

Не залишилася осторонь і киянка Дар'я Білодід. Вона найбільш жорстко відреагувала на одеську трагедію:

"Який жах... Тварі, ненавиджу вас усіх. Коли вже це скінчиться...", – підсумувала українська дзюдоїстка.

Кілька днів тому президент МОК Томас Бах, визнав Росії та Білорусь агресорами у війні проти України. Спортсменів із країн-агресорів відсторонено від участі у змаганнях під егідою оранізації.