Черговий удар по агресору від АПЛ: росіянам закрито доступ навіть до віртуальних ігор

/ Фото: EPL Fantasy

Англійська Прем'єр Ліга продовжує закривати доступ для росіян. Після заборони на трансляції чемпіонату Англії для орків, АПЛ ввела свої санкції для російських користувачів і в офіційній фентезі-лізі.

Про це повідомляє Yahoo . Близько 12 тисяч облікових записів були видалені з віртуальної гри без пояснення причин. Видалено і внутрішню міні-лігу, де брали участь винятково представники країни-агресора.

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/ Фото: EPL Fantasy

Фентезі-футбол – гра, в якій учасники формують віртуальну команду футболістів, прототипи яких беруть участь у реальних змаганнях і, залежно від актуальної статистики своїх виступів, набирають залікові бали.

Дедалі більше спортивних організацій вводять санкції для росіян, страждають як самі спортсмени, так і поціновувачи дивитися різні змагання онлайн. Заборон на офіційні телетрансляції стає більше .