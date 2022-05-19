Ще один злочин росіян. В окупованому Бердянську викрали чемпіона світу

Окупанти викрали чемпіона світу Сергія Певнева / Фото: Колаж: Сьогодні
У середу, 18 травня, стало відомо про викрадення в окупованому Бердянську майстра спорту з пауерліфтингу Сергія Певнева.
За даними Бердянської міської ради цей злочин стався ще 15 травня.
Інформація про викрадення вже передана до правоохоронних органів України та Запорізької обласної військової адміністрації.
Сергій Певнєв – чемпіон Всесвітніх Ігор та чемпіон світу з пауерліфтингу, неодноразовий рекордсмен України. Має звання Заслуженого майстра спорту України.
Зазначимо, що це не перше викрадення спортсменів російськими орками. 9 травня біля під'їзду власного будинку група п'яних чоловіків у цивільному одязі та з георгіївськими стрічками примусово забрали рефері Ірину Петрову у відділок поліції. Напередодні вона відмовилася судити футбольний турнір, організований у місті окупантами.
Протягом п'яти днів Ірина Петрова була у полоні, після чого окупанти її відпустили