Обікрали! Українця нахабно засудили у бою з росіянином (відео)

Українець побив росіянина до крові, але програв / Фото: Колаж: Сьогодні

У 10-раундовому поєдинку за титул WBC Asia в Єкатеринбурзі 23-річний Зоравор Петросян із Києва до крові побив росіянина Івана Козловського. Але роздільним рішенням суддів перемога дісталася боксеру з РФ (91:99, 96:94, 96:94), який зберіг чемпіонський пояс.

Це викликало обурення в української сторони, яка заявила, що їх "обкрали" – і вони подають протест.

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ОГЛЯД БОЮ

"Ні хера не поступився, треба написати, що вкрали перемогу. Б##, ні хера, нечесне рішення, Зорік був точнішим, агресивнішим, був кращим. Ми не згодні з рішенням і подали протест до WBC (Всесвітня боксерська рада)", – написав на сторінці Luckypunchnet у Instagram тренер Петросяна В'ячеслав Сенченко.

Із жорсткою реакцією щодо результату бою виступив і сам український боксер Зоравор Петросян.

"Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз йтиметься. Моя думка та думка майже всього залу – мене обікрали. Ми подаватимемо апеляцію. Я нічого не прошу, просто дайте мені моє. Цей бій виграв я, можу це сказати із чистою совістю".

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"До мого суперника претензій не маю, він гідний хлопець, і він сам сказав, що "ми зробили свою роботу, а судді вже так вирішили", – написав Петросян у Instagram.

Зазначимо, що вечір боксу в Єкатеринбурзі, де билися Петросян і Козловський, організовувала російська промоутерська компанія RCC Boxing.