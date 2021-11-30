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11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Кривдник Ломаченка програв через травму. Сенсація від ґвалтівника

Андрій Трофімов
30 листопада, 09:14
Теофімо Лопес сенсаційно поступився Джорджу Камбососу через проблеми зі здоров'ям – таку заяву зробив скандальний американський боксер Роландо Ромеро

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Американець Теофімо Лопес, який минулого року здолав Василя Ломаченка, на вікенді втратив усі чемпіонські пояси у легкій вазі через сенсаційний програш австралійцю Джорджу Камбососу.

Однак Камбосос нізащо не виграв би у Лопеса, якби не травма у Теофімо.

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Про це заявив інший американський боксер – скандальний легковаговик Роландо Ромеро, друг Лопеса.

"Теофімо бився з травмою – це було видно вже у першому раунді. У нього був ушкоджений лікоть. Я це знаю, бо зустрічався з Лопесом тиждень тому – я торкнувся його руки, і Тео закричав від болю. Через це в бою з Камбососом він не міг нормально захищатися та викидати удари", – наводить слова Ромеро Boxingnews24.

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

"Я легко нокаутував би Камбососа, і Лопес може це зробити в матчі-реванші. Без проблем", – додав Ромеро.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

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Зауважимо, що сам Ромеро 5 грудня мав би побитися з Джервонтою Девісом, проте Роландо усунули від цього бою через звинувачення у зґвалтуванні, висунуті одразу кількома дівчатами.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

А перед цим Ромеро образив Ломаченка так, як навіть Лопес собі не дозволяв: "Ломаченко – боягуз. Реванш із Лопесом? Ломаченко може піти до ****", – говорив Роландо.

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