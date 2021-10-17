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Колос --
Львів --
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Кривдник Ломаченка хотів заразити коронавірусом суперника і його дружину

Андрій Трофімов
17 жовтня, 19:26
Австралійський легковаговик Джордж Камбосос звинуватив в підступній поведінці американця Теофімо Лопеса

Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Джордж Камбосос підозрює Теофімо Лопеса в тому, що той намагався навмисне заразити його коронавірусом.

Нагадаємо, влітку Лопес захворів на COVID-19, через це його поєдинок з Камбососом перенесли. Але контакти між таборами тривали.

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"У Лопеса виявили коронавірус, і хтось із його команди міг підхопити захворювання. Всі могли захворіти. Я не хотів заразитися коронавірусною інфекцією, але, найважливіше, я хотів уберегти свою вагітну дружину. Все, що ми казали їм, так це триматися від нас подалі".

"Але члени команди Лопеса хотіли зробити фото зі мною, що я категорично відмовлявся робити. Я казав: "Досить намагатися мене підловити і здатися розумнішими. Випадки COVID-19 виявлені у вашій команді". На цьому все і завершилося", – заявив Камбосос каналу Behind The Gloves.

Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос

"І ще одне – я ніколи не бачив матір Лопеса, не те що вже кричав на її адресу щось. Єдине, що я б зробив – так це потиснув би їй руку", – додав Камбосос.

Очікується, що бій Лопес – Камбосос, який переносили вже енну кількість разів, відбудеться 27 листопада.

Раніше Лопес звинуватив Камбососа в тому, що той накричав на його маму.

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"Я цього не пробачу. Я не вб'ю його, тому що у нього є діти. Але я зламаю цьому хлопцю шию", – пригрозив австралійцю Теофімо, який у своєму останньому поєдинку, рік тому, здолав Василя Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

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