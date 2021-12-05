Кривдник Ломаченка мало не помер: сам підтвердив

/ Фото: Getty Images

Теофімо Лопес, який рік тому здолав Василя Ломаченка, а днями сенсаційно програв Джорджу Камбососу, підтвердив, що у другому з цих поєдинків ледве не вирушив на той світ.

"Моє здоров'я не є виправданням, це просто ФАКТ! Я майже помер за людей, яким немає до нас діла. Усе, з чим нас асоціюють, це знак долара. Що ж, тебе критикуватимуть у будь-якому разі, що б ти не зробив!"

"Боже, дякую тобі, що дав мені ще пожити, щоб у мого сина був батько", – написав Теофімо Лопес у Instagram.

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Раніше лікар Лінда Даль, яка оглядала Лопеса після листопадового поєдинку з Камбососом, заявила, що Теофімо був на волосинці від смерті – у нього міг статися колапс легені, якби він пропустив удар у шию або груди.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Додамо, що після бою з Камбососом Лопес піднімається з легкої в першу напівсередню вагу і там готовий провести реванш із Василем Ломаченком.

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Проте в українця інші плани – здолати 11 грудня Річарда Коммі та зустрітися за чемпіонський титул у легкому дивізіоні. з Камбососом чи Девіном Хейні.