5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Кривдник Ломаченка мало не помер: сам підтвердив

Андрій Трофімов
5 грудня, 18:20
Бій проти австралійця Джорджа Камбососа, програний роздільним рішенням суддів, міг справді коштувати американцеві Теофімо Лопесу життя

/ Фото: Getty Images

Теофімо Лопес, який рік тому здолав Василя Ломаченка, а днями сенсаційно програв Джорджу Камбососу, підтвердив, що у другому з цих поєдинків ледве не вирушив на той світ.

"Моє здоров'я не є виправданням, це просто ФАКТ! Я майже помер за людей, яким немає до нас діла. Усе, з чим нас асоціюють, це знак долара. Що ж, тебе критикуватимуть у будь-якому разі, що б ти не зробив!"

"Боже, дякую тобі, що дав мені ще пожити, щоб у мого сина був батько", – написав Теофімо Лопес у Instagram.

Реклама

Раніше лікар Лінда Даль, яка оглядала Лопеса після листопадового поєдинку з Камбососом, заявила, що Теофімо був на волосинці від смерті – у нього міг статися колапс легені, якби він пропустив удар у шию або груди.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Додамо, що після бою з Камбососом Лопес піднімається з легкої в першу напівсередню вагу і там готовий провести реванш із Василем Ломаченком.

Реклама

Проте в українця інші плани – здолати 11 грудня Річарда Коммі та зустрітися за чемпіонський титул у легкому дивізіоні. з Камбососом чи Девіном Хейні.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні