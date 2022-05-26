28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Потрібно забути війну на 90 хвилин: шотландцям дали пораду

Олексій Андрейцев
26 травня, 16:07
Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон зізнався, що сам би хотів бачити Україну на чемпіонаті світу, якби наша команда мала іншого суперника

Робертсон співчуває українцям через війну з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Шотландії розпочала підготовку до стикового матчу ЧС-2022 проти України. Раніше наставник шотландців Стів Кларк просив не змішувати війну та футбол.

А ось капітан команди Ендрю Робертсон зізнався, що й сам хотів би, щоб Україна вийшла на чемпіонат світу.

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"Коли ти дивишся на війну – це жахливо.

Ми співпереживатимемо Україні до і після матчу, але протягом цих 90 хвилин ми маємо бути готові боротися за наші мрії. Як гравці, ми хочемо грати на чемпіонаті світу.

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Напевно, кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то я теж хотів би, щоб вони перемогли. Але, на жаль, вони грають проти нашої країни", – заявив Робертсон.

До речі, у складі Ліверпуля Робертсон у суботу гратиме фінал Ліги чемпіонів проти Реала.

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Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Уельсу за путівку на чемпіонат світу-2022.

Шотландські вболівальники готові заспівати гімн України разом з нашими фанатами.

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