Потрібно забути війну на 90 хвилин: шотландцям дали пораду

Робертсон співчуває українцям через війну з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Шотландії розпочала підготовку до стикового матчу ЧС-2022 проти України. Раніше наставник шотландців Стів Кларк просив не змішувати війну та футбол.

А ось капітан команди Ендрю Робертсон зізнався, що й сам хотів би, щоб Україна вийшла на чемпіонат світу.

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"Коли ти дивишся на війну – це жахливо. Ми співпереживатимемо Україні до і після матчу, але протягом цих 90 хвилин ми маємо бути готові боротися за наші мрії. Як гравці, ми хочемо грати на чемпіонаті світу.

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Напевно, кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то я теж хотів би, щоб вони перемогли. Але, на жаль, вони грають проти нашої країни", – заявив Робертсон.

До речі, у складі Ліверпуля Робертсон у суботу гратиме фінал Ліги чемпіонів проти Реала.

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Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Уельсу за путівку на чемпіонат світу-2022.

Шотландські вболівальники готові заспівати гімн України разом з нашими фанатами.