"Потрібно дивитися на Усика і доводити, що все можливо ". Лідер Шахтаря натхненний перемогою супертяжа

Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко розповів журналістам, як команда готувалася до матчу з Інтером і провів паралель з боксерським боєм Усика і Джошуа.

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- Готувалися до цього матчу вже після Суперкубка з Динамо, тому все нормально, ми готові. Сподіваюся, виконаємо установки тренерів і навіть трохи більше.

- Ви грали з Інтером рік тому, а що зараз хлопці кажуть про цю команду? Чи ділився з вами інформацією Руслан Малиновський, який у складі Аталанти кілька днів тому успішно протистояв міланцям в Серії А?

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- Ми обговорюємо робочі моменти, адже часто буває так, що дрібниці мають велике значення. З Русланом я не спілкувався, але за їх матчем з Інтером стежив по дорозі додому.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

- Ти дивився боксерський поєдинок Усика і Джошуа? Як Шахтарю стати футбольним Усиком?

- Дивився в компанії дружини. Усик підготовку до цього поєдинку почав ще в січні, при цьому в спарингах він спеціально проводив то чи 15, чи то 18 раундів, і тривали вони не по три, а по чотири хвилини з перервою всього лише в 30 секунд, щоб фізично бути готовим і добре працювати на ногах з таким боксером, як Джошуа.

Вважаю, нам в насамперед потрібно дивитися на характер Усика, який кинув виклик усьому боксерському світу і роботою і вірою довів, що все в цьому житті можливо. Він виграв все: починаючи від любительського боксу і закінчуючи самим престижним титулом у профі.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

- У минулому сезоні ти грав проти Інтера, атаку якого тоді визначав Ромелу Лукаку. Бельгійця в італійській команді вже немає, але є Джеко, який протистояв тобі в складі Роми. Хто доставляв більше проблем, з ким складніше?

- Думаю, в даному випадку порівняння недоречні. Це два майстри, два висококласних футболіста. Так, вони діють в схожому стилі, але, як на мене, Лукаку більш потужний, боротися з ним важко, а Джеко більш мобільний, він був лідером в Ромі і залишається на провідних ролях у національній збірній, має великий досвід. Не дарма після відходу Лукаку саме його запросили на цю позицію.

- У грі з Динамо неозброєним оком було видно великий настрій тренерського штабу і гравців Шахтаря. Чи варто очікувати такого ж ставлення від вас і в матчі з Інтером?

- З першого дня, як я тільки познайомився з Містером, на тренуваннях і перед іграми він завжди просить і вимагає від футболістів набагато більше, ніж вони можуть дати в плані тактики і техніки. Але і за рахунок цього не завжди можна вигравати, потрібно ще мати характер і бойовий настрій.

Те, що у нас вийшло в грі з Динамо, тренер просить демонструвати в кожному поєдинку, будь то чемпіонат чи Ліга чемпіонів, і навіть на тренуваннях. Особливо він чекає великого прогресу від молодих хлопців. Тому дуже сподіваюся, що кожен з нас слухає і готується до того, щоб ментально стати сильніше в плані підготовки до таких важливих матчів.

"Гірники" здобули впевнену перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- На думку вашого тренера, Інтер Сімоне Індзагі сильніше Інтера Антоніо Конте. А як вважаєш ти? За рахунок чого завтра можна буде досягти результату?

- Містер живе футболом, він переглянув всі матчі, які тільки було можливо, і раз так сказав, значить, він має рацію. З Інтером Конте ми провели три гри в єврокубках, а з командами Сімоне Індзагі я ніколи не зустрічався. З Лаціо не грав, тому нічого не можу сказати. Завтра подивимося. Щоб добитися позитивного результату, перше, що потрібно зробити, – виконати установку тренерського штабу, все те, що ми готуємо, про що домовляємося. І, звичайно ж, ще раз повторюся: потрібно бути ментально дуже сильними, готовими до того, що ми можемо, повинні і зобов'язані грати з такими командами.

/ Фото: Reuters

- Чи відрізняється процес підготовки до Інтеру зараз від того, що був у минулому сезоні за Луїша Каштру?

- У нас новий тренерський штаб, а у кожного тренера своє бачення, як команда повинна готуватися і грати. Вважаю, неправильно порівнювати, це зовсім два різних бачення футболу.

Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що у вівторок 28 вересня, донецький Шахтар зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" поєдинок Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Початок зустрічі о 19:45.

Свій стартовий поєдинок у груповому раунді Шахтар програв на виїзді тираспільському Шерифу з рахунком 0:2. А команда Сімоне Індзагі в домашньому матчі поступилася Реалу 0:1.

Дивіться прес-конференцію Роберто Де Дзербі і Тараса Степаненко