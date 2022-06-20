Потрібно залишити вм'ятини. Промоутер Джошуа закликав зруйнувати Усика

Едді Хірн висловився про бій Усик - Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Українець Олександр Усик минулого року переміг британця Ентоні Джошуа. Успіх зробив нашого боксера чемпіоном за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тепер на опонентів чекає повторний поєдинок, який пройде 20 серпня у Саудівській Аравії. Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, що потрібно його підопічному для реваншу.

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" Потрібно бути собою і не переживати, як стати технічним та найкращим у боксі. Йому потрібно використати свої переваги – колосальну швидкість та міць. Йому потрібно просто зруйнувати Усика.

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Проте не треба безрозсудно кидатися вперед. Потрібно бути розумним та зрізати кути відходу для суперника. Ентоні потрібно залишити вм'ятини в тілі Усика, який не зможе стримувати постійний тиск. Але перша половина бою буде дуже важливою. Джошуа повинен вийти з відразу ж завдати важких ударів, щоб уповільнити Олександра і вибити його з ритму. Думаю, ми побачимо дуже добрий поєдинок".

До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа. На професійному рівні Олександр провів 19 поєдинків та все виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях.