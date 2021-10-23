23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Потрібно було загасити Усика! Ось чому Джошуа не побив українця

Любомир Луканюк
23 жовтня, 14:52
Легендарний боксер Евандер Холіфілд вважає, що Джошуа потрібно було битися, а не намагатися перебоксувати Усика

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд пояснив чому Ентоні Джошуа програв Олександру Усику. Виявляється, британець помилився з тактикою.

Джошуа спробував перебоксувати Усика, замість того щоб скористатися перевагою в габаритах і потужності.

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"Ентоні не бився так, як було б вигідно для нього. Він великий хлопець. Як ти перебоксуєш маленького бійця? Ти цього не зробиш, тому що він буде трохи швидше. Так що тобі потрібно битися так, як б'ються великі хлопці. Ти повинен підійти до нього і загасити його, тому що ти не перехитриш дрібнішого хлопця", – вважає Евандер Холіфілд, який двічі перемагав меншого за габаритами Майка Тайсона.

Евандер Холіфілд в бою з Майком Тайсоном / Фото: Reuters

Яскраві моменти бою Усик – Джошуа:

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Дивіться, як Усик бив Джошуа в кінці поєдинку.

Раніше ми писали, що Усик відмовився визнавати Тайсона Ф'юрі королем. Боксери вже планують бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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Відомий тренер Джеймс Алі Башир передбачив, як може розвиватися бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі: "Потрібна кров!".

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