Потрібно було загасити Усика! Ось чому Джошуа не побив українця

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд пояснив чому Ентоні Джошуа програв Олександру Усику. Виявляється, британець помилився з тактикою.

Джошуа спробував перебоксувати Усика, замість того щоб скористатися перевагою в габаритах і потужності.

"Ентоні не бився так, як було б вигідно для нього. Він великий хлопець. Як ти перебоксуєш маленького бійця? Ти цього не зробиш, тому що він буде трохи швидше. Так що тобі потрібно битися так, як б'ються великі хлопці. Ти повинен підійти до нього і загасити його, тому що ти не перехитриш дрібнішого хлопця", – вважає Евандер Холіфілд, який двічі перемагав меншого за габаритами Майка Тайсона.