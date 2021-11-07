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Ножем у серце: у Кирилівці п'яний чоловік убив чемпіона з джиу-джитсу

Павло Василенко
7 листопада, 20:38
У Кирилівці Запорізької області загинув чемпіон із джиу-джитсу Микола Балабатько. Він отримав удар ножем у серце та помер на місці події

Микола Балабатько із сестрою / Фото: Facebook

Допомогу йому намагався надати співробітник поліції, проте зусилля виявилися марними, розповів у Facebook його батько Олег Балабатько.

Раніше ми писали, що знаменитий бодібілдер Шон Роден помер у 46-річному віці.

За його словами, причиною трагедії став напад п'яного вихідця з Луганська, якому не сподобалася українська промова хлопця. Він покликав Миколу надвір, а той, будучи впевненим у власних силах, не відмовився.

Батько загиблого зазначив, що хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джіу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який припав у серце.

Микола Балобатько був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю у Кирилівці Олега Балабатька.