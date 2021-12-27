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Новий Сокіл розгромив Білий Барс на виїзді

Андрій Трофімов
27 грудня, 12:45
СК Сокіл здобув упевнену перемогу у хокейній Суперлізі, створеній як альтернатива чемпіонату під егідою ФХУ

СК Сокіл у Суперлізі обіграв Білий Барс

У неділю Білий Барс зіграв із Соколом у рамках четвертого туру хокейної Суперліги. Нагадаємо, що цей чемпіонат було створено у розпал сезону в Українській хокейній лізі – як альтернатива. Сталося це після конфлікту в українському хокеї.

Під час матчу Сокіл вів з рахунком 4:0. У другому періоді господарі з Білого Барса відіграли дві шайби, а в третьому гості забили ще три. Підсумок – 7:2 на користь Сокола.

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Сокіл (6 очок) займає третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату Суперліги. Лідирує Донбас (10), на другому місці Маріуполь (8). Також 6 очок і Краматорська, що займає четвертий рядок.

Білий Барс – Сокіл 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)

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Раніше стало відомо, що Київ може отримати нову хокейну арену. Президент Сокола Віталій Кропачов упевнений, що це стане стимулом для розвитку хокею в столиці.

Нагадаємо, що інший київський Сокіл – ХК Сокіл – виступає в УХЛ.