Новий акт вандалізму та звірств у Бучі. Орки розікрали тренувальну базу ФК Оболонь

Окупанти розграбували тренувальну базу ФК Оболонь у Бучі / Фото: zbirna.com, Колаж: Сьогодні

Спортивну інфраструктуру в усіх регіонах країни, куди дісталися окупанти, було сильно пошкоджено. Це стосується стадіону імені Гагаріна у Чернігові, який орки ідентифікували як військову базу. Ще одним місцем військових злочинів російської армії стала тренувальна база ФК Оболонь у місті Буча.

/ Фото: ФК "Оболонь"

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Президент клубу Олександр Слободян розповів про стан інфраструктури клубу. А також повідомив, як його команда допомагає українцям, і чим зайняті співробітники клубу.

"Оболонь-Арена, дякувати Богу, стоїть. Там, у підземному паркінгу, було обладнано бомбосховище, і багато хто там переховувався. У кафе на стадіоні постійно годують тих, хто цього потребує."

База ФК Оболонь у Бучі пошкоджена окупантами

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"На жаль, на тренувальній базі у Бучі ці варвари теж побували. Заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, пограбували роздягальні. На місці паркування автобуса знайдено снаряд, який, здається, не розірвався. Поля візуально не пошкоджені, але детально оглянути їх поки що не вдалося. Там можуть бути міни, розтяжки, потрібно зачекати на висновки інженерної служби. Не всі футболісти можуть воювати. Я знаю багатьох людей із фронтовим досвідом на Донбасі, які дуже довго чекали своєї черги, а також амуніцію та зброю. Дуже не хочеться, щоб до цього дійшло, але не всі спортсмени поки що там, думаю, потрібні. Хто вміє, у кого був досвід, у кого виникло таке бажання, той уже пішов", – поділився Олександр Слободян зі zbirna.com

До речі, саме на київській Оболоні почав відновлюватись футбол у столиці. Відомі гравці зіграли дружній матч зі збірною Оболонського району.