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Нові іноземці для збірної України: Зеленський уже готує паспорти

Андрій Трофімов
2 січня, 16:04
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський анонсує появу нових легіонерів у наших збірних – за його словами, глава держави посприяє

Зеленський допоможе влити зарубіжну кров до збірних України з баскетболу / Фото: Колаж: Сьогодні

У чоловічій та жіночій збірних України з баскетболу з'являться нові іноземні гравці. Про це заявив бос національної баскетбольної федерації Михайло Бродський.

"Хочеться потрапляти на чемпіонат Європи, щоб посісти те місце, яке нам належить. Я особисто поставив питання президенту, чи допоможе він нам з натуралізацією гравців до жіночої збірної та чоловічої. Він сказав, що допоможе".

"Ми чекаємо на підтвердження документів. Я розраховую отримати двох гравців для чоловічої збірної та одну баскетболістку в жіночу", – цитує Бродського Tribuna з посиланням на ютуб-канал ФБУ

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Зеленський і сам грає у баскетбол

Нагадаємо, що Зеленський і сам грає у баскетбол. Торік, відвідавши спортзал у Запоріжжі, президент України закинув м'яч у кошик без опору під оплески свого оточення.

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Зазначимо, що раніше до чоловічої збірної України з баскетболу вже запросили американця Джерома Рендла, щоб той допоміг "синьо-жовтим" потрапити на чемпіонат світу.

Джером Рендл / Фото: FIBA

Зауважимо також, що бос українського баскетболу Михайло Бродський потрапив у скандал у серпні, обізвавши Андрія Шевченка "г*ндоном". Бродський вилаявся на адресу Шеви після того, як той залишив посаду тренера футбольної збірної країни.

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Бродський vs Шевченко / Фото: Reuters