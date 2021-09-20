22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Нове протистояння України і Росії! Тепер за баскетбольне Євро

Олександр Трикіша
20 вересня, 20:57
Україна подала заявку на право проведення чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Нашими конкурентами виступлять ще п'ять країн, в тому числі і Росія

Украина бореться за право прийняти Євробаскет-2025 / Фото: AFP

Україна націлена не тільки на Олімпійські ігри. У нас хочуть провести ще і баскетбольний чемпіонат Європи!

Євробаскет-2025 знову буде організований в чотирьох країнах відповідно до успішної формули, яка була вперше введена в 2015 році, повідомляється на сайті FIBA.

Один з чотирьох організаторів прийме у себе фінальну частину турніру. Латвія, Угорщина, Росія та Україна подали заявки на груповий, а також заключний етап. Кіпр і Фінляндія подали заявки лише на організацію групової фази.

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ФІБА проведе оцінку всіх об'єктів і інфраструктури в період з жовтня 2021 року по січень 2022 року, а потім буде ухвалено рішення про місце проведення чемпіонату Європи.

Відмітимо, що Україна повинна була приймати Євробаскету-2015, але через війну на сході наша країна не змогла підготуватися до турніру. Тоді за Україною зберегли пріоритетне право на проведення Євробаскету-2017, якби у нас виявили таке бажання.

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